с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

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Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 32

Происшествия Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. 9

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Общество Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты. 156

Общество Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 8

Армия и оружие МиГ-35 оснастят перспективным оружием "Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов. 5

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 7

Путешествия Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой. 153

Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 295

Происшествия Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак».

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Здоровье В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. 6

Общество Глава Приморья отчитался о работе в 2019 году Владивосток, 10 июня 2020, 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. 1