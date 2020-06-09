Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить187
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъвчера в 12:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru 21:06
Хоккей
«Трактор» подписал защитника клуба НХЛ «Баффало Сейбрз»
Правда УрФО 14:56
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль 01:51
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия 17:53
Общество
Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей
Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
Общество
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось
По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета 23:05
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
РИА Новости 20:39
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия 21:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Гаджеты
Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020
Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Происшествия
Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне
Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак».
КП - Екатеринбург 17:56
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ вчера в 13:46
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 04:07
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Здоровье
В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС вчера в 23:19
Общество
Глава Приморья отчитался о работе в 2019 году
Владивосток, 10 июня 2020, 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 22:52
Здоровье
Главврач барнаульского роддома: Приоритетом является высокое качество медпомощи
Главный врач барнаульского родильного дома №2, член комитета по социальной политике гордумы Людмила Ананьина уверена, что общероссийское голосование по одобрению поправок в Основной закон страны необходимо.
Алтайская правда 23:14