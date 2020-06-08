Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре
 ВБ «Перспективы мировой экономики».
Коммерсантъвчера в 12:36

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Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

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ТАССвчера в 11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

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Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080.
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Происшествия

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Вести.Ru 07:09
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
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Общество

Брянский таксист отказался везти темнокожего студента

Взгляд.ру 08:21
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости 03:52
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До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

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Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Многие люди относят труднодоступных партнеров к категории более привлекательных.
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Стекло Gorilla Glass поможет Samsung сделать гибкие смартфоны дешевле

Если сроки сохранятся, то первый гибкий смартфон Samsung с защитным стеклом Corning увидит свет в 2021 году.
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
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Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

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В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

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Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
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Экономика

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство.
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В Турции раскрыли условия для въезда россиян

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
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США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах

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«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Общество

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23 марта, Слушания по делу о крушении авиалайнера рейса МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года вновь проводятся в суде Нидерландов.
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Финансы

Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8%

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В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

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