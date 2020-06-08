с чего всё началось

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 342

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,5K

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 11

Авто До российских дилеров добралась новая Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 49

Наука Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными Многие люди относят труднодоступных партнеров к категории более привлекательных.

Гаджеты Стекло Gorilla Glass поможет Samsung сделать гибкие смартфоны дешевле Если сроки сохранятся, то первый гибкий смартфон Samsung с защитным стеклом Corning увидит свет в 2021 году.

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ. 5

Общество В Китае решили главную проблему Tesla Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли. 30

Путешествия В Турции раскрыли условия для въезда россиян Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле. 6

Политика США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах CNN / Globallookpress При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.

Политика «Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК. 17

Общество Нидерланды возобновили рассмотрение дела по крушению рейса МН17 23 марта, Слушания по делу о крушении авиалайнера рейса МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года вновь проводятся в суде Нидерландов. 16

Происшествия Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM. 37

Финансы Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8% Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.