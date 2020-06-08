В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Происшествия Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 2,2K

Политика Индия и Китай приняли решения повременить с вооружённым конфликтом Индия и Китай решили повременить с тем, чтобы начать вооруженный конфликт на границе, заявило издание Hindustan Times, сославшись на информацию от высокопоставленных источников. 9

Армия и оружие Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Хаме Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама.

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Происшествия Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста. 33

Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 76

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 238

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Политика В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице. 194

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 31

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2

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Армия и оружие На параде Победы в Воронеже впервые покажут «Искандер-М» В Воронеж для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня, доставили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа.

Общество Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений Ограничения по самоизоляции в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.