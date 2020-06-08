Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости08:14

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета07:09

Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

REGNUM14:26

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
2,2K
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
43
Политика

Индия и Китай приняли решения повременить с вооружённым конфликтом

Индия и Китай решили повременить с тем, чтобы начать вооруженный конфликт на границе, заявило издание Hindustan Times, сославшись на информацию от высокопоставленных источников.
Ореанда-Новости 15:03
9
Армия и оружие

Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Хаме

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама.
RT на русском 15:20
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
28
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста.
Взгляд.ру 14:43
33
Наука

Натуральные ткани могут быть гораздо опаснее синтетических

Волгоградская правда 14:50
13
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
76
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
238
Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
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Авто

В России делают удлиненные Land Cruiser 200

В России, оказывается, есть производство удлиненных Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.
Российская газета 09:09
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
194
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
1
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
73
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,3K
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
907
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
3
Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
6
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
19
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Газета.Ru 13:36
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Армия и оружие

На параде Победы в Воронеже впервые покажут «Искандер-М»

В Воронеж для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня, доставили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа.
Обозреватель Врн 14:19
Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 15:35
2
Общество

Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений

Ограничения по самоизоляции в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 14:32
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
52
Политика

На сайте для голосования по Конституции нашли ошибки и неточности в пяти поправках

Ранее журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что на сайте для электронного голосования не была упомянута поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Эхо Москвы 15:30
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