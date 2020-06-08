Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Политика
Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе обеспечение гуманитарных потребностей населения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:03
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Культура
В рамках проекта RT вышел второй эпизод «Акцент Шоу»
В рамках проекта RT вышел второй эпизод «Акцент Шоу», который посвящён английскому языку и тому, как на нём говорят в мире.
RT на русском 10:42
Политика
В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов
Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек заявил, что утечка данных не позволила спокойно разобраться в ситуации с якобы привезенным в страну ядом и привела к высылке российских дипломатов.
Рамблер 07:36
Происшествия
Песков назвал ДТП с участием Ефремова «чудовищным»
Дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, является чудовищным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
NewInform 06:14
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Хоккей
«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского
Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб
Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM вчера в 08:44
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Наука
Ученые разгадали тайну загадочного шестиугольника на Сатурне
Исследователи из Гарвардского университета под руководством Ракеша Ядава разобрались в причинах возникновения гигантского шестиугольника в атмосфере Сатурна.
Газета.Ru 05:09
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Игры
Разработчик Ori: SSD в PS5 хорош для эксклюзивов, остальные будут ориентироваться на минимальную планку
На бумаге SSD внутри PS5 имеет двукратное преимущество над SSD следующего поколения в Xbox Series X, но, по словам господина Малера, сторонним разработчикам не имеет смысла подстраивать свои проекты под скоростной накопитель от Sony.
3DNews 09:54
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как можно не перегреться в жару и избежать теплового удара.
МедиаПоток 10:52
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Экономика
Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице
Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, — говорится в сообщении министерства.
News.ru 10:26
Футбол
РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана
Как стало известно СМИ, в ближайшее время Российский футбольный союз объявит о новом правиле, касающемся легионеров: футболисты из Армении, Киргизии и Казахстана, выступающие в России, перестанут ими считаться.
Наша версия 05:09
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02