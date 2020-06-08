Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

REGNUM14:26

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости08:14

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета07:09

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБКвчера в 12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАССвчера в 11:02

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru08:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:38
3,2K
Футбол

«Байер» вышел в финал Кубка Германии

«Байер» в гостях обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии.
Матч ТВ 16:39
Происшествия

Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию

РБК 16:49
5
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
24
Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
19
Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
569
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
760
Происшествия

В Дагестане из-за полицейского произвола начался стихийный митинг

Readovka.ru 11:31
22
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
331
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами.
ТАСС 17:03
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал обновленный Lada Largus

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал Lada Largus.
110km.ru 17:01
5
Происшествия

При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных

Десять бойцов вооруженных силу Украины получили ранения при взрыве военного автомобиля в районе Донецка.
РБК 16:35
23
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
5,2K
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
1,5K
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Происшествия

Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
КТВ-Луч 06:41
132
Футбол

«Саутгемптон» согласен продать Хейбьерга в «Тоттенхэм»

Полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в "Тоттенхэм".
Soccer.ru 02:20
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
317
Общество

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве

Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
11
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
53
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
244
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
116
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
23
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
2
Политика

Трампа уже охраняют таможенники и тюремщики

Мол, наряду с полицией и Национальной гвардией с протестующими, которые «не могут дышать», как убитый американскими полицейскими чернокожий Джордж Флойд, теперь борется некая «тайная полиция».
Аргументы недели 14:58
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,3K
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
2
Наука

Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

Страна Советов on-line 10:24
3
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
67
Шоу-бизнес

Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное