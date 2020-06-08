В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Происшествия Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 3,2K

Футбол «Байер» вышел в финал Кубка Германии «Байер» в гостях обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии.

Космос Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней. 24

Армия и оружие Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник. 19

Армия и оружие Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами.

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Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,2K

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Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 11

Политика Трампа уже охраняют таможенники и тюремщики Мол, наряду с полицией и Национальной гвардией с протестующими, которые «не могут дышать», как убитый американскими полицейскими чернокожий Джордж Флойд, теперь борется некая «тайная полиция».

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 2