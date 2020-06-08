Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Российская газета07:09

Глобализация не виновата в падении мировой экономики во время коронавируса

Ведомости07 июня в 17:35
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
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Интерфакс 14:38
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Общество

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