Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Общество
Град в Петербурге повредил три автомобиля
Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Гаджеты
Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России
Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv 06:47
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг
Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
Здоровье
Глава Дагестана Васильев провел заседание Оперштаба
Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 9 июня, в режиме ВКС провел совещание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по вопросам эпидемиологической ситуации и мерам по ее улучшению.
Лезги газет 12:55
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Киберспорт
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру 13:57
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Энергетика
Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было
Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис 09:25
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00