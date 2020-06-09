Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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В Институте экономики и мира спрогнозировали последствия пандемии

ТАСС00:15

Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

Взгляд.рувчера в 15:05

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газетавчера в 07:09

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ruвчера в 08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новостивчера в 08:14

Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

REGNUMвчера в 14:26

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22
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Происшествия

В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

Ведомости вчера в 01:36
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:24
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Политика

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 04:35
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК вчера в 11:15
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Здоровье

Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор

Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 вчера в 04:08
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:42
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

РИА Новости вчера в 23:02
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Здоровье

Три уральских региона снимают карантин. В Свердловской области интрига сохраняется

Три уральских региона уже перешли к поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в Свердловской области вопрос решится завтра.
URA.Ru 08 июня в 09:55
Общество

В столице Аргентины запросили у РФ помощь в борьбе с пандемией

Буэнос-Айрес, 10 июня 2020, 01:35 — REGNUM Помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа запросили власти столицы Аргентины у ряда стран, в том числе и России, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на брифинге.
REGNUM вчера в 18:35
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Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 08 июня в 09:06
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Гаджеты

Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com вчера в 11:58
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Авто

«Автотор» приостановит сборку BMW из-за нехватки комплектующих

Автостат вчера в 03:16
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Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
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Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
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Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
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Политика

В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер.
RT на русском вчера в 08:07
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Армия и оружие

МиГ-35 оснастят перспективным оружием

Истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера.
РИА Новости вчера в 20:39
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Экономика

«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год

Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ вчера в 04:33
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

В Красноярске расследовано дело об убийстве женщины и девочки

ДЕЛА.ru 00:20
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Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
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