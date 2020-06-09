Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Происшествия
В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
Ведомости вчера в 01:36
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:24
Политика
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 04:35
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК вчера в 11:15
Здоровье
Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор
Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 вчера в 04:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье
Три уральских региона снимают карантин. В Свердловской области интрига сохраняется
Три уральских региона уже перешли к поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в Свердловской области вопрос решится завтра.
URA.Ru 08 июня в 09:55
Общество
В столице Аргентины запросили у РФ помощь в борьбе с пандемией
Буэнос-Айрес, 10 июня 2020, 01:35 — REGNUM Помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа запросили власти столицы Аргентины у ряда стран, в том числе и России, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на брифинге.
REGNUM вчера в 18:35
Финансы
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 08 июня в 09:06
Гаджеты
Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020
Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Авто
«Автотор» приостановит сборку BMW из-за нехватки комплектующих
Автостат вчера в 03:16
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Политика
В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер.
RT на русском вчера в 08:07
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера.
РИА Новости вчера в 20:39
Экономика
«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год
Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ вчера в 04:33
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58