с чего всё началось

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

Общество Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей. 1,5K

Космос Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608 Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла. 1

Общество В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334 Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). 142

Происшествия 44 новосибирца умерли от коронавируса «Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет», — сообщил оперативный штаб региона 9 июня.

Политика «Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 123

Кино Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова. 40

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Общество Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,7K

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 13

Общество Россиян предупредили о 42-градусной жаре В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. 176

Футбол Клинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКА Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи в интервью изданию Radio Sport Info перепутал клуб, за который играет и почему-то назвал ЦСКА.

Здоровье Губернатор Алтайского края предупредил об «обнулении» послаблений Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что может помешать поэтапному и постепенному возвращению региона к обычной жизни. 36

Авто Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 3

Экономика Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.

Происшествия В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Наука Риск развития деменции увеличивает негативное мышление В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни. 31

Здоровье В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом «Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 129