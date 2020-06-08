Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъ12:36
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