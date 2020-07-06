Экономика
АБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году
«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
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Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%
Интерфаксвчера в 05:18
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
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В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
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Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишённому сана клирику открытое письмо, в котором сравнил его с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на сайте епархии.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
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«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
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Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
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RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
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К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском
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Российская газета вчера в 06:05
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МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
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Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
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