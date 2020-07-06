Экономика

АБНАБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году

«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
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Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

Коммерсантъвчера в 15:23

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума

Газета.Ruвчера в 15:17

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАССвчера в 05:01

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостейвчера в 06:13

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

РИА Новостивчера в 05:29

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфаксвчера в 05:18

Определено будущее российской экономики

Lenta.ruвчера в 11:59
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Общество

МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Космос

Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Общество

Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году

Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
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Гаджеты

Когда флагманские видеокарты слишком дороги. Появились данные о параметрах GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti

Инсайдер kopite7kimi, специализирующийся на компьютерном «железе», опубликовал предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.
iXBT.com 01:59
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Общество

В России продлили выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат повышенного пособия по безработице, а также тем, кто потерял работу из-за пандемии с 1 марта.
Саратов 24 06:29
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла секрет похудения на 15 кг

Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская в свои 29 лет может похвастаться прекрасной внешностью в том числе и по части фигуры.
Bimru.ru 03:08
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Политика

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США.
Страна Советов on-line 04:04
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Политика

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
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Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Кино

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как изменится Цири во 2 сезоне

Popcornnews.ru вчера в 07:00
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Религия

Екатеринбургский митрополит направил письмо лишённому сана клирику

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишённому сана клирику открытое письмо, в котором сравнил его с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на сайте епархии.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Обыски проходят в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Общество

В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
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Армия и оружие

Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
Новый День вчера в 19:55
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Аргументы и Факты 05:29
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
73
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за двойного гражданства

Reuters Следственный комитет возбудил уголовное дело против Петра Верзилова по признакам преступления о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.
РЕН ТВ 06:48
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Происшествия

К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском

Правоохранительные органы проводят обыск у главного редактора издания «Холод», экс-корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, передает «Медиазона».
Ведомости 06:54
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,8K
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Известия 06:00
30
Политика

Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
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