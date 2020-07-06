Экономика
АБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году
«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
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Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%
Интерфаксвчера в 05:18
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Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
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12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
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Онлайн на стримах Hyper Scape упал в 20 раз за три дня
На третий день после начала стримов Hyper Scape на Twitch за трансляциями по игре следят около 25 тыс. человек.
CyberSport.ru 05 июля в 10:58
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CyberSport.ru 05:30
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Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества
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Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
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CyberSport.ru вчера в 22:36
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
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«Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»
Второй сезон шоу закончился в далеком 2006 году, после этого в 2007-м вышел отдельный веб-эпизод, и только в октябре 2018-го — спецвыпуск «Мыши».
Афиша Daily 03:56
Игры
Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
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Спорт
Вышла первая часть большого дополнения Narrative к игре Rune 2
Вашингтон, 7 июля 2020, 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 02:52
Происшествия
Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:12
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
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Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
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Здоровье
У 50% новых инфицированных нашли пневмонию
Профильный оперативный штаб в Калининградской области раскрыл сведения о новых случаях коронавируса: у 50% новых инфицированных нашли пневмонию*.
Русский Запад 05:40
Кино
Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel
Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
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Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
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Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
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Общество
X5 запустила в Петербурге свой сервис экспресс-доставки
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Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
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Культура
Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате
Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
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Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК
В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.
Pravda.Ru вчера в 07:05
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Беззеркальную камеру Canon EOS R5 показали на фото
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Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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