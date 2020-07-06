«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.

Всемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году

Кино Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.

Киберспорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.

Киберспорт Онлайн на стримах Hyper Scape упал в 20 раз за три дня На третий день после начала стримов Hyper Scape на Twitch за трансляциями по игре следят около 25 тыс. человек.

Политика Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США.

Игры У Ice-Pick Lodge в разработке четыре игры У московской студии Ice-Pick Lodge всё хорошо. В разработке четыре игры, каждая из них считается авторским проектом.

Гаджеты Apple может перейти на собственные графические процессоры Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.

Технологии Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества Разработчики из германского Института Фраунгофера по телекоммуникациям, где ранее разработали алгоритм сжатия аудиоданных MPEG-3 (.mp3), а также широко используемые сегодня видеокодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), объявили о готовности нового стандарта сжатия видео - VVC или H.266.

Игры Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.

Киберспорт Показан трейлер игры Shadow Warrior 3 Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.

Кино «Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши» Второй сезон шоу закончился в далеком 2006 году, после этого в 2007-м вышел отдельный веб-эпизод, и только в октябре 2018-го — спецвыпуск «Мыши».

Игры Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.

Спорт Вышла первая часть большого дополнения Narrative к игре Rune 2 Вашингтон, 7 июля 2020, 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.

Происшествия Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.

Здоровье У 50% новых инфицированных нашли пневмонию Профильный оперативный штаб в Калининградской области раскрыл сведения о новых случаях коронавируса: у 50% новых инфицированных нашли пневмонию*.

Кино Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.

Политика Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.

Авто Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6 Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.

Музыка Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.

Политика Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Культура Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.

Технологии Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.