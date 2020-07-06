Экономика

АБНАБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году

«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почему нельзя полагаться на экономические прогнозы Всемирного банка?

REGNUM02:58

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфаксвчера в 05:18

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума

Газета.Ruвчера в 15:17

Определено будущее российской экономики

Lenta.ruвчера в 11:59

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

РИА Новостивчера в 05:29

Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

Коммерсантъвчера в 15:23

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАССвчера в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Киберспорт

Онлайн на стримах Hyper Scape упал в 20 раз за три дня

На третий день после начала стримов Hyper Scape на Twitch за трансляциями по игре следят около 25 тыс. человек.
CyberSport.ru 05 июля в 10:58
Политика

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США.
Страна Советов on-line 04:04
Игры

У Ice-Pick Lodge в разработке четыре игры

У московской студии Ice-Pick Lodge всё хорошо. В разработке четыре игры, каждая из них считается авторским проектом.
Srnsk вчера в 15:50
Кино

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как изменится Цири во 2 сезоне

Popcornnews.ru вчера в 07:00
Гаджеты

Apple может перейти на собственные графические процессоры

Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.
CyberSport.ru 05:30
Технологии

Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

Разработчики из германского Института Фраунгофера по телекоммуникациям, где ранее разработали алгоритм сжатия аудиоданных MPEG-3 (.mp3), а также широко используемые сегодня видеокодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), объявили о готовности нового стандарта сжатия видео - VVC или H.266.
Вести.Ru 05:59
Гаджеты

Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro по цене $187

MobiDevices 05:13
Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Гаджеты

Sega представила Astro City Mini — крошечный аркадный автомат

3DNews 06:07
Киберспорт

Показан трейлер игры Shadow Warrior 3

Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
Кино

«Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»

Второй сезон шоу закончился в далеком 2006 году, после этого в 2007-м вышел отдельный веб-эпизод, и только в октябре 2018-го — спецвыпуск «Мыши».
Афиша Daily 03:56
Игры

Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
Спорт

Вышла первая часть большого дополнения Narrative к игре Rune 2

Вашингтон, 7 июля 2020, 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 02:52
Происшествия

Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 05:12
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Здоровье

У 50% новых инфицированных нашли пневмонию

Профильный оперативный штаб в Калининградской области раскрыл сведения о новых случаях коронавируса: у 50% новых инфицированных нашли пневмонию*.
Русский Запад 05:40
Кино

Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel

Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Политика

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
Кино

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

Live24 03:49
Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество

X5 запустила в Петербурге свой сервис экспресс-доставки

Поребрик.Медиа 04:25
Политика

Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Культура

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
Технологии

Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК

В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.
Pravda.Ru вчера в 07:05
Гаджеты

Беззеркальную камеру Canon EOS R5 показали на фото

Megaobzor.com вчера в 06:07
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное