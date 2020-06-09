Экономика
Pravda.RuВсемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году
Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
StarHit.ru вчера в 14:03
Здоровье
Врачи Энгельса жалуются на отсутствие доплат и снижение заработков
С заявлением о неполучении обещанных президентом Владимиром Путиным выплат за работу с коронавирусными больными выступили сотрудники Энгельсской районной больницы.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:51
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Общество
Путин поручил выплатить пособия на детей безработным опекунам
Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить норму о доплате на несовершеннолетних детей на безработных опекунов.
Известия 08 июня в 09:46
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Общество
Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию
Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.
Metaratings 03:54
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Авто
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake раскрыли до премьеры
У Volkswagen скоро появится новое предложение для этого сегмента в Европе — Arteon Shooting Brake, тизеры которого компания опубликовала накануне в Сети.
32CARS.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru вчера в 11:51
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один
Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
ТАСС 04:44
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
Юрист Резник рассказал о возможном условном наказании Ефремова
Юрист предположил, что виновный в смертельном ДТП Ефремов может получить условный срок в суде.
ПолитРоссия 04:50
Наука
Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет
Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
Авто
«КамАЗ» выпустит конкурента «БелАЗу»
Грузоподъёмность составит порядка 50 тонн.
Tvoe-avto.com 07 июня в 05:58
Общество
Китай усомнился в происхождении коронавируса
Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 08 июня в 12:22
Общество
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Происшествия
Лоза высказался о необходимости наказания для Ефремова
Известия вчера в 12:33
Здоровье
В Пермском крае за сутки коронавирус выявили еще у 12 медработников
На утро 10 июня в Пермском крае зафиксировано 2267 случаев заболевания COVID-19.
Местное время (г. Пермь) 03:20
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
Финансы
Российские банки в мае получили мизерную прибыль
Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Футбол
АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания
Футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.
Sports.ru 03:30
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12