Экономика

Pravda.RuPravda.RuВсемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре
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