с чего всё началось

Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.

Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Политика МИД РФ рассказал о хамстве США в отношении России Представители сообщили о желании добавить Россию в предложенный перечень. МИД РФ поведал о вопиющем акте хамства США в отношении стран.

Здоровье Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.

Авто Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре В Volkswagen определились с датой поставок электрокара ID.3 в Европу – их решено было организовать в сентябре.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Общество Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации депутатов Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 11 июня рассмотрит декларации депутатов города за 2019 год, в том числе и декларацию спикера Алексея Шапошникова, пишет "Коммерсант".

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 2

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 1

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. 9

Авто Автомобилистов России летом затронут 3 нововведения Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин. 108

Общество Большинство школьников получат аттестаты 11 июня Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник.

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. 2

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,9K

Футбол «Локомотив» интересуется немецким полузащитником Безушковым Хавбек «Ян Регенсбурга» Макс Безушков может оказаться в РПЛ. По слухам, им интересуется «Локомотив».