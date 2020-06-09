Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Лавина гастарбайтеров хоронит экономику Молдавии: итоги коронавируса

REGNUMвчера в 19:21

Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМ09 июня в 10:27

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru09 июня в 08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости09 июня в 08:14

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета09 июня в 07:09

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
2
Происшествия

Аман Тулеев рассказал всё: «С моих слов записано верно»

Известный российский журналист Андрей Ванденко записал интервью с экс-губернатором Кемеровской области и составил книгу на их основе.
Сибдепо 05:10
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
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Наука

Складной дисплей уже не интересен: LG Display возглавит национальный проект по созданию растягивающихся дисплеев

LG Display объявила о том, что министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) выбрало её для руководства национальным проектом по разработке растягивающихся дисплеев.
3DNews 06:14
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука вчера в 04:49
10
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Здоровье

В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкий кадр с мужем

Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
Bimru.ru 04:30
2
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
949
Происшествия

Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП

Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
Биатлон

Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
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Политика

«Левада-центр»: Путин и Навальный больше всего вдохновляют россиян

Президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный больше всего вдохновляют россиян, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Новая газета 07:29
1
Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru 09 июня в 14:33
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Происшествия

В Москве задержали экс-главу «Трансфин-М» Зотова, сообщил источник

Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:44
Космос

Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
76
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
58
Наука

Мужчины тяжелее женщин реагируют на коронавирус

По словам специалистов, у мужчин в первую фазу заболевания коронавирусом организм начинают выработку сигнальных молекул, которые способствуют образованию воспалений, тогда как у женщин Т-клетки активно себя проявляют при обнаружении вируса.
ИнфоСМИ вчера в 11:20
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Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
1
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
2,2K
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
Газета.Ru 07:46
Общество

Прокурор Ростовской области подал в отставку

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал в отставку по собственному желанию.
Бизнес-газета 07:33
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Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.
Sports.ru 04:31
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