Экономика
Pravda.RuВсемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году
Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
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