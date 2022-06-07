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Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП России

В январском прогнозе аналитики банка ожидали, что в 2022 году российская экономика вырастет на 2,4%, в 2023-м на 1,8%. Данных на 2024 год в январском прогнозе не было.
Коммерсантъ
Снижение ВВП на 8,9% в 2022 году "отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта", отмечается в докладе Всемирного банка.
РИА Новости
На динамику экономики России в 2023 году, по мнению ВБ, частично повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.
РИА Новости
Среди негативных факторов Всемирный банк назвал также запрет некоторых стран Запада на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.
Forbes

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