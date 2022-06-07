Среди негативных факторов Всемирный банк назвал также запрет некоторых стран Запада на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.
Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).
"Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]", - приводит слова Кривокапича национальное телевидение страны.
Президент Путин заявил, что инфляцию в России удалось взять под контроль Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль — ее уровень достиг нуля, а уровень безработицы демонстрирует исторический минимум.