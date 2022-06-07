Среди негативных факторов Всемирный банк назвал также запрет некоторых стран Запада на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.
Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировой рынок, поскольку это сдержит рост цен на топливо, но желают ограничить прибыль России от нефтяного экспорта, заявила в Конгрессе министр финансов США Джанет Йеллен.
Журналисты ряда российским СМИ, ссылаясь на информацию, предоставленную военными обозревателями «Пятого канала», рассказали о том, что военнослужащие ВСУ и боевики нацбальонов насильно удерживают больных детей в медучреждениях, расположенных в Николаеве, Харькове и Краматорске.