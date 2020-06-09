Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

REGNUMвчера в 14:26

Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМвчера в 10:27

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газетавчера в 07:09

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новостивчера в 08:14

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ruвчера в 08:43

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
702
Гаджеты

Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:23
1
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП

Kazanfirst.ru вчера в 14:49
6,6K
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
422
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Piter.tv вчера в 02:09
63
Экономика

Премьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года.
News.ru 07:57
2
Авто

В Дубае обнаружена парковка разбитых суперкаров

Ютуб-блогерша Supercar Blondie обнаружила в Дубае громадную парковку, на которой находятся суперкары в различном состоянии.
Тарантас Ньюс 06:23
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
982
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
368
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
71
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
31
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
222
Энергетика

МЭА ожидает рекордного падения спроса на газ

Мировые газовые рынки в 2020 году испытают крупнейший шок спроса за всю историю, говорится в докладе Международного энергетического агентства, посвященного голубому топливу.
Политика Сегодня 02:42
215
Происшествия

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
12
Общество

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей России сохраняется масочный режим.
Профиль 00:49
434
Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

Российская газета 03:07
120
Здоровье

Александр Бурков не пожалел своей крови

Что касается Александра Буркова, то эта процедура ему уже хорошо знакома, поэтому лично у него никаких затруднений не возникло.
БК55 08:07
2
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
554
Происшествия

Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске

Российская газета 07:07
112
Гаджеты

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
17
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
128
Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
6
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
39
Здоровье

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 06:39
2
Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
2,3K
Футбол

Леонид Федун остался недоволен решением РФС

Во вторник, 9 июня, глава «Спартака» Леонид Федун остался недоволен решением РФС.
ГЛАС.RU вчера в 07:50
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
30
Футбол

Самедов рассказал о своем конфликте с Семиным

РИА Новости 06:19
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
385
Как работают Яндекс.Новости?
Главное