Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
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