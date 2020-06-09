с чего всё началось

Мировую экономику в 2020 году ожидает спад на 5,2%, пандемия ввергла ее в тяжелейшую со времен Второй мировой войны рецессию. Об этом в своем новом докладе сообщает Всемирный банк. В 2020 году экономика развитых стран упадет на 7%, так как экономический кризис затронул внутренние процессы торговли.

Общество Тарифы на ЖКХ могут «заморозить» с 1 июля В среднем тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года должны повыситься на 4%. Напомним, сфера ЖКХ вошла в список наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей. 2,4K

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.

Общество С 15 июня будут открыты малые торговые центры на Кубани На заседании оперативного штаба Кубани было решено с 15 июня разрешить работу торговых центров, площадь которых не превышает 3 тысяч квадратных метров. 1

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края. 168

Футбол «Аякс» представил выездную форму на следующий сезон «Аякс» на официальном сайте показал выездную фору команды на сезон-2020/21.

Экономика Дефицит российского бюджета составил к июню 406 млрд рублей По оценке ведомства, в первые четыре месяца 2020 года федеральный бюджет израсходовал 6,87 трлн руб. (35% от запланированных на год расходов по закону о бюджете или 31,5% согласно уточнённой бюджетной росписи), а получил 7 трлн руб (34% от ожидаемых годовых доходов).

Происшествия В Словакии мужчина открыл огонь в начальной школе При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 15

Происшествия Ефремов неожиданно зарегистрировался в Telegram В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 143

Политика В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. 910

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями. 8

Футбол Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА Национальная команда России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.