Экономика
Политическая ЭкспертизаВсемирный банк ухудшил прогноз мировой экономики
Мировую экономику в 2020 году ожидает спад на 5,2%, пандемия ввергла ее в тяжелейшую со времен Второй мировой войны рецессию. Об этом в своем новом докладе сообщает Всемирный банк. В 2020 году экономика развитых стран упадет на 7%, так как экономический кризис затронул внутренние процессы торговли.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъ08 июня в 12:36
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
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Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
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В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
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