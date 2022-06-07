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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, сообщается в пресс-релизе.
Интерфакс
Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 3% с 3,2%.
РИА Новости
Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, говорится в обзоре.
Интерфакс
"Война на Украине, локдауны в Китае, проблемы в цепочках поставок и риск стагфляции сдерживают рост. Многим странам будет сложно избежать рецессии", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.
Финмаркет

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Московский Комсомолец09:54
Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%
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