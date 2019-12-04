Экономика
ТК ЗвездаВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Специалисты Всемирного банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
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