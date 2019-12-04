Специалисты Всемирного банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Политика Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.

Политика В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.