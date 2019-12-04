Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка. Теперь эксперты говорят, что прирост ВВП в 2019 году в итоге составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из опубликованного организацией аналитического доклада.
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Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

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