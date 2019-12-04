Экономика
Телеканал 360°Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка. Теперь эксперты говорят, что прирост ВВП в 2019 году в итоге составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из опубликованного организацией аналитического доклада.
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Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Происшествия
Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила
Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Общество
Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара
Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова раскрыла срок беременности
Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Здоровье
Дефицит врачей в Свердловской области вдвое превысил общероссийский
Ранее сообщалось, что дефицит медиков в Свердловской области достигает 40%.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Игры
Анонсирована новая Outlast — это кооперативный хоррор
Создатели Outlast из студии Red Barrels уже говорили, что их следующая игра будет экспериментальной, а с сегодняшним анонсом The Outlast Trials стал понятен творческий вектор развития разработчиков.
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке
Популярная телевизионная ведущая Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала поклонникам о том, что живет со своим законным супругом Константином Богомоловым в "гостевом браке".
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП в возрасте 22 лет
Российская футболиста Алена Трушкина погибла в ДТП, передает ТАСС.
Игры