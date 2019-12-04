Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка. Теперь эксперты говорят, что прирост ВВП в 2019 году в итоге составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из опубликованного организацией аналитического доклада.
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Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолец07:48

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Коммерсантъ07:47

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВ07:28

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Телеканал 360°08:51
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Футбол

Фаната «Спартака» отлучили от посещения матчей за оскорбления Дзюбы

Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».
Журналистская правда 10:02
Здоровье

Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья

Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Актуальные Новости 10:22
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Артист отметил, что он на личном опыте знает какие пенсии, получают большинство россиян.
Privet-Rostov.ru 11:39
Политика

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Lenta.ru 13:32
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Экономика

В Канаде позавидовали «Силе Сибири»

Пока Канада раздумывает над строительством газопровода к терминалу СПГ на берегу Тихого океана, чтобы начать экспорт СПГ в Китай, Россия построила всего за пять лет в 10 раз протяженнее газопровод в Поднебесную и заработает за 30 лет $ 400 млрд.
Евразия Daily 02:07
Общество

Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

ТАСС 05:56
Общество

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБК 15:28
Общество

В России потеплеет на 25 градусов

Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Smolnarod.ru 13:21
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Московский Комсомолец 08:45
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

Известия 12:09
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

РБК 14:47
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
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Музыка

Певец Сергей Лазарев обвинил авиакомпанию American Airlines в плагиате

Известия 09:14
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
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Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
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Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
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Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet

Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.
32CARS.ru 10:34
Политика

Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
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