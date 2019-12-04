Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Экономика Украина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.

Политика В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.

Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

Политика Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.

Единоборства Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.

Политика МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала 100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

Общество Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10% Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.