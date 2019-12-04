Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.
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