Экономика
Газета.RuВсемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.
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Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Экономика
Украина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти
Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Кино
Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Здоровье
Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья
Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Политика
Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы.
Автоспорт
Рассел стал лучшим по итогам второго дня тестов в Абу-Даби
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во время второго дня шинных тестов в Абу-Даби.
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева
Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Футбол
Джорджина о Роналду: «Несравненный, неудержимый, храбрый. Ты показываешь миру, каково это – быть номером один»
Политика
МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Биатлон
На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Здоровье
Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства
В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Общество
Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%
Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Армия и оружие
Двое полковников СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.