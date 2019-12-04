Экономика

Мой БрянскМой БрянскВсемирный банк назвал главные риски для экономики России

Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации.
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Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Телеканал 360°08:51

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолец07:48

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Коммерсантъ07:47

Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Российская газета08:57

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30
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Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Космос

Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса

Lenta.ru 02 декабря в 02:40
Политика

Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Газета.Ru 09:40
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева официально вышла замуж — фото со свадьбы

Модель расписалась с Игорем Булатовым. Виктория Лопырева объявила о том, что стала законной супругой своего избранника Игоря Булатова.
7Дней.ру 05:10
Политика

CBS: ФБР считает российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР призналось, что считает любые российские приложения "потенциальной контрразведывательной угрозой", сообщает CBS News.
РЕН ТВ вчера в 04:40
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для автомобилистов

Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Общество

Валдиса Пельша прооперировали в столичной больнице

Пятый канал 10:44
Общество

Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Ведомости вчера в 06:39
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Телепрограмма 02 декабря в 12:48
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал вчера в 07:31
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Московский Комсомолец 08:45
Здоровье

Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства

В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
News.ru 05:41
Политика

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Происшествия

Жильцы взорвавшегося дома под Белгородом получат квартиры в июле

Жильцы дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, получат новое жилье в июле 2020 года, заявил губернатора области Евгений Савченко, слова которого приводит облправительство.
РИА Новости 08:05
Футбол

Шюррле признался, что ему нравятся российские сосиски

Полузащитник красно-белых Андре Шюррле рассказал детям о том, что в России начал есть мясо, хотя старается с женой меньше употреблять этот продукт.
Спорт-Экспресс 11:00
Политика

Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.
RT на русском 10:31
Политика

Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы

Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
РБК 09:53
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
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