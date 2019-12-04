Экономика

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.
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Всемирный банк: тенденция сокращения рабочей силы в России может продлиться до 2027 года

ТАСС06:22

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

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Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год и снизил на 2020

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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Газета.Ru06:50

Всемирный банк рассказал о главных рисках для российской экономики

Эхо Москвы07:06

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год

REGNUM06:51

Всемирный банк предупредил об уязвимости России к санкциям

News.ru06:18
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Политика

МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
REGNUM 06:57
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Единоборства

Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru вчера в 08:03
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском 05:29
Политика

На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
REGNUM 05:41
Общество

В США предрекли крах России как космической державы

Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).
REGNUM 07:04
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
ТК Звезда вчера в 23:49
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

REGNUM 05:49
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в одесском колледже

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек.
Газета.Ru 06:42
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у жены премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы самолет стоимостью 50 миллионов долларов.
Дождь 06:51
Здоровье

Болезни, на которые указывает кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Ugpressa.ru 01 декабря в 23:00
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Газета.Ru 05:10
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Авто

Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой

Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Car.ru 02 декабря в 05:14
Армия и оружие

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк

Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат».
Рамблер 03:26
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
РИА Новости 05:19
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Происшествия

В результате взрыва газа под Белгородом разрушены четыре этажа дома

Четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
RT на русском вчера в 14:17
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Общество

Росстат рассчитал «индекс оливье»

Блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется в 340 рублей, а тазик традиционного новогоднего салата на 12 персон — в тысячу рублей.
BFM.ru 06:53
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
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