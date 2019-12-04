Экономика
Газета.RuВсемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.
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Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом
Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа
28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Политика
От Зеленского требуют брать пример с Порошенко
На Зеленского давят, чтобы он не отступил от политической линии предшественника, Петра Порошенко.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива, помимо ядерного, чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Общество
ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»
«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
Армия и оружие
Айсен Николаев: Несколько сотен рабочих мест будет создано в воинских частях поселка Тикси в Якутии
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Армия и оружие
Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России
Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Общество
В США двух россиян обвинили в попытке купить турбину в обход санкций
В попытке избежать американские санкции компания KSE в лице Никитина и Черемухина обратилась к Виллоне и Капарини для получения турбины от GVA.
Политика
НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая
Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.