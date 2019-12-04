Экономика

СаминвесторСаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
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С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

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