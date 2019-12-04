Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

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Авто В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.

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Гаджеты Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

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Авто Раскрыт мотор седана Hyundai Sonata N-Line Сегодня стало известно, что производительная модификация седана Hyundai Sonata N-Line появится в продаже в 2020 году.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

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Общество ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.