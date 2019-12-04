Экономика
СаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил над фото Надежды Бабкиной с кузбассовцем
Ведущий программы «Вечерний Ургант» предложил телезрителям обсудить фотографию, которую ему прислала Надежда Бабкина.
Игры
Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam
Здоровье
Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи: от диагностики до лечения в одном центре
Более чем на 10% выросла доля пациентов с онкологическим диагнозом, которые стоят на учете 5 лет и более (стандартный показатель эффективности лечения).
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России
Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире
Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы
АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Политика
Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Общество
Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки
Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Гаджеты
Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro
В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Опубликованы оценки для новой Skoda Octavia: четвертое поколение бестселлера Skoda достигло максимальной безопасности, получив пять звезд по результатам независимой европейской программе оценки новых автомобилей (Euro NCAP).
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Общество
Познер рассказал, что дважды справился с раком
Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
Авто
Раскрыт мотор седана Hyundai Sonata N-Line
Сегодня стало известно, что производительная модификация седана Hyundai Sonata N-Line появится в продаже в 2020 году.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Футбол
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.