The Last of Us Part II возглавила японский чарт продаж видеоигр

Японский чарт игр (15–21 июня): The Last of Us Part II; Animal Crossing: New Horizons; Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics; Ring Fit Adventure; Harukanaru Toki no Naka de 7; Namcot Collection; Mario Kart 8 Deluxe; Pokemon Sword / Shield; Splatoon 2; Super Smash Bros.