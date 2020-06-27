Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Футбол «Барселона» представила заявку на матч с «Сельтой» В первом круге текущего сезона «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 4:1. В пяти последних очных встречах во всех турнирах каталонцы побеждали трижды, один раз победа осталась за клубом из Виго и одна встреча завершилась миром.

Политика Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.

Происшествия Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей. 1,4K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Общество Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова. 422

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 303

Политика В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 86

Кино Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан» Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.

Общество Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте. 55

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,3K

Происшествия На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе. 2K

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Наука Коронавирус не передается через комаров В ходе исследования, которое провели ученые Национального института здравоохранения Италии, было установлено, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, сообщает портал Medical Xpress. 31

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 294

Происшествия В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. 57

Общество Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур» Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Игры В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.

Футбол «Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".