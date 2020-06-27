Экономика
REGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Футбол
«Барселона» представила заявку на матч с «Сельтой»
В первом круге текущего сезона «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 4:1. В пяти последних очных встречах во всех турнирах каталонцы побеждали трижды, один раз победа осталась за клубом из Виго и одна встреча завершилась миром.
ODDS.ru 02:51
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Политика
Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Экономика
Правительство РФ выделит более 270 млрд рублей на детские выплаты
Москва, 25 июня 2020, 13:32 — REGNUM На единовременную выплату детям до 16 лет 10 тыс. рублей будет выделено свыше 270 млрд рублей.
REGNUM 25 июня в 06:32
Общество
Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета 07:41
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Благотворительный фонд помощи заключённым «Русь сидящая» закрылся
Эхо Москвы вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Политика
В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
Lenta.ru вчера в 22:31
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Кино
Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан»
Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.
Kinonews.ru 04:28
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
Наука
Коронавирус не передается через комаров
В ходе исследования, которое провели ученые Национального института здравоохранения Италии, было установлено, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, сообщает портал Medical Xpress.
Что происходит 06:10
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
РИА Новости 07:56
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру 08:56
Футбол
«Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом
Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".
Вести.Ru 06:01
Экономика
В Краснодарском крае опубликованы тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Как передает АиФ, расценки будут проиндексированы в плановом порядке с 1 июля. Опубликованы приблизительные тарифы.
Южный Федеральный 06:44
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15