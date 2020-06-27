Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов

Российская газетавчера в 08:28

Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа

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Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

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ТАССвчера в 06:48

Всемирный банк выдал Украине кредит на поддержку продажи сельхозземель

РЕН ТВвчера в 07:03

Заложники Запада. Кого придется кормить Украине в обмен на деньги МВФ

ПРАЙМ26 июня в 22:16
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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Общество

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
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Проверку по факту перекачки в тундру стоков с обогатительной фабрики в Норильске начали представители прокуратуры и Росприроднадзора, дополняет ТАСС.
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Политика

Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши

Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Известия вчера в 21:08
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Общество

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Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
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Политика

The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия вчера в 20:23
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Экономика

В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди".
Газета.Ru 03:45
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
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Футбол

СМИ назвали нового главного тренера «Крыльев Советов»

Совет директоров самарских "Крыльев Советов" принял решение назначить Андрея Талалаева главным тренером команды, сообщает Sport24.
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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Космос

Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор

Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец 26 июня в 07:03
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Происшествия

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
РИА Новости 03:06
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Финансы

Вторая вершина и вторая волна

Российский рынок акций Костырко Игорь, Руководитель департамента управления активами На текущей неделе проявилась устойчивая тенденция по росту числа заболевших COVID-19 в целом ряде стран, что создает реальную угрозу второй волны заражений и ограничительных мер в экономике.
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Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
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Путешествия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия вчера в 17:12
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Общество

Мишустин выделил банкам 22,5 млрд руб. на льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам

На предоставление субсидий направлено 22,5 млрд руб. Ранее с предложением о расширении льготной программы выступил Минпромторг.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости

После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
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Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
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«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор

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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
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