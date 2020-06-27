Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов

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