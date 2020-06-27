Экономика
REGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
Деловое.ТВ вчера в 12:44
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Футбол
Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков дал комментарий по поводу инцидента с Артёмом Дзюбой в пятничном матче чемпионата России.
Евро-футбол.ру 18:43
Кино
Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
CT news 25 июня в 05:09
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Политика
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Во время своей президентской кампании в 2016 году Трамп не раз использовал во время митингов знаменитые композиции The Rolling Stones, такие как You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.
Lenta.ru 18:46
Армия и оружие
Индия и Китай снова разворачивают войска в приграничных районах
Ruposters.ru вчера в 05:07
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру 25 июня в 13:55
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к похудевшему на 100 кг Фадееву
Продюсер Иосиф Пригожин оказался под впечатлением от результатов похудения на 100 кг своего коллеги Максима Фадеева.
Известия 18:44
Наука
Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности человека
По словам экспертов, доброжелательность к людям на 45 процентов зависит от наследственности, а не от воспитания и окружения человека.
МедиаПоток 00:00
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Футбол
Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:36
Футбол
«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии
"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости 17:53