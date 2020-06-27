Экономика
REGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Происшествия
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»
28 июня в Норильске в районе фабрики произошел сброс отходов, это обнаружили активисты «Гринписа», бывший сотрудник норильского Роспотребнадзора и корреспондент «Новой газеты».
РБК 04:40
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Футбол
Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.
РБК 05:31
Происшествия
В Горном Алтае скончался первый пациент с коронавирусом
Горно-Алтайск, 28 июня 2020, 12:21 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай.
REGNUM 05:21
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:36
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Ведомости вчера в 10:39
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 05:53
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 26 июня в 10:51
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ 25 июня в 14:12
Общество
Российские власти готовят обещанные гражданам выплаты к первому июля
На совещании Пенсионного фонда речь шла о дополнительных выплатах по десять тысяч рублей на каждого ребенка в семье до шестнадцати лет.
Эхо Москвы 06:02
Общество
На Украине отметили антирекорд по госпитализированным с коронавирусом
На Украине зафиксировано наибольшее с начала пандемии число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
RT на русском 05:56
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Газета.Ru вчера в 20:19
Космос
NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса
В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com 25 июня в 12:54
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с РФ по Сирии
Издание AMN отмечает, что, по мнению Хулуси Акара, турецкие военные действуют на территории мухафазе Сирийская Идлиб в соответствии с международными соглашениями и законами.
Вечерний курьер 02:58
Политика
Губернатор Сахалина ответил на недовольство Японии
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал претензии Токио в ответ на геологоразведочные работы России в Охотском море вблизи Курильских островов.
Ридус 05:45
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09