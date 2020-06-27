Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Общество В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова. 802

Происшествия Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля» 28 июня в Норильске в районе фабрики произошел сброс отходов, это обнаружили активисты «Гринписа», бывший сотрудник норильского Роспотребнадзора и корреспондент «Новой газеты». 250

Футбол Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов» Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.

Происшествия В Горном Алтае скончался первый пациент с коронавирусом Горно-Алтайск, 28 июня 2020, 12:21 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай.

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 2

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 8K

Футбол Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты". 2

Общество Российские власти готовят обещанные гражданам выплаты к первому июля На совещании Пенсионного фонда речь шла о дополнительных выплатах по десять тысяч рублей на каждого ребенка в семье до шестнадцати лет. 28

Общество На Украине отметили антирекорд по госпитализированным с коронавирусом На Украине зафиксировано наибольшее с начала пандемии число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2,3K

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 9

Экономика Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. 48

Происшествия Пожилых супругов убили в Тамбовской области Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 3

Армия и оружие Турция анонсировала разрыв соглашения с РФ по Сирии Издание AMN отмечает, что, по мнению Хулуси Акара, турецкие военные действуют на территории мухафазе Сирийская Идлиб в соответствии с международными соглашениями и законами. 4