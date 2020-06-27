Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
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Всемирный банк одобрил Украине кредит на 350 млн долларов

Российская газетавчера в 08:28

Заложники Запада. Кого придется кормить Украине в обмен на деньги МВФ

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Всемирный банк выдал Украине кредит на поддержку продажи сельхозземель

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Всемирный банк выделит Украине $350 млн

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Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

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Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа

Комсомольская правдавчера в 07:08
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Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет Япония направила России представление из-за геологических исследований у островов Курильской гряды Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир, на которые претендует Токио.
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На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее.
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Досрочно ставший чемпионом Украины «Шахтер» не сумел обыграть «Зарю»

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Sport24.ru вчера в 14:25
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
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Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

Горобзор.ру 26 июня в 08:06
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Происшествия

В Новосибирской области от коронавируса умерли более 90 человек

Впервые с конца мая в Новосибирской области за сутки выявлено менее 100 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по региону.
Царьград вчера в 23:48
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 25 июня в 15:27
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Шоу-бизнес

Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг

Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина.
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В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана

В Набережных Челнах вечером в субботу из-за штормового ветра упали два подъемных башенных крана.
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском вчера в 03:02
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:41
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.
Известия вчера в 15:16
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 26 июня в 07:33
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Политика

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
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Экономика

В России выросли продажи антидепрессантов

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38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
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Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

REGNUM вчера в 14:21
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Наука

Микропластик накапливается в растениях

Live24 вчера в 09:23
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Политика

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
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