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Всемирный банк: в 2022 году рост цен на продукты составит 23%

«Тем не менее ожидается, что цены на сырьевые товары будут оставаться гораздо более высокими, чем средние показатели за последние пять лет»,— говорится в докладе Всемирного банка.
Коммерсантъ
Рост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года.
РИА Новости
ВБ ожидает, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20% в 2022 году.
РИА Новости
В 2023 году цены, хоть и останутся высокими, но могут немного снизиться, так как, вероятно, увеличатся поставки из Аргентины, Бразилии и США.
Finam.Ru

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