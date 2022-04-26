КоммерсантъВсемирный банк: в 2022 году рост цен на продукты составит 23%«Тем не менее ожидается, что цены на сырьевые товары будут оставаться гораздо более высокими, чем средние показатели за последние пять лет»,— говорится в докладе Всемирного банка.КоммерсантъРост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года.РИА НовостиВБ ожидает, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20% в 2022 году.РИА НовостиВ частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня.Finam.RuЧитать далееСвернутьСахалин и КурилыСахалин и КурилыРБК ИнвестицииФАНГазета.RuНовые ИзвестияПодробнее о событииВсемирный банк оценил в 23% рост цен на продукты в 2022 годуМосковский Комсомолец12:49Всемирный банк: стоимость сырья будет исторически высокой из-за ситуации вокруг Украины до 2024 годаПРАЙМ10:49Всемирный банк спрогнозировал высокие цены на сырье вплоть до 2024 годаРБК Инвестиции12:25Всемирный банк предсказал рекордно высокие цены на сырьевые товарыНовые Известия11:58Всемирный банк: в 2022 году рост цен на продукты составит 23%Коммерсантъ11:52Всемирный банк ожидает сохранения рекордно высоких цен на сырьевые товарыГоворит Москва11:46Всемирный банк: цены на сырье и продовольствие будут высокими до 2024 годаProfinance.ru12:28Показать ещёОценить88Поделиться