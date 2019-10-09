Экономика

EastRussiaEastRussiaВсемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России

Рост российской экономики понизится до 1%. Такой неутешительный прогноз на 2019 год дает Всемирный банк. Связан он с рядом причин, влияние которых усугубили экономические санкции.
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с чего всё началось

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года. Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%.
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