Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года. Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%.

с чего всё началось

Рост российской экономики понизится до 1%. Такой неутешительный прогноз на 2019 год дает Всемирный банк. Связан он с рядом причин, влияние которых усугубили экономические санкции.

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