Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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МВФ выделит Эквадору $643 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русском22:53

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с COVID-19

Газета.Ru07:18

Всемирный банк профинансировал борьбу Украины с COVID-19

Национальная служба новостей08:21

Всемирный банк выделит Украине $150 млн на соцпомощь и борьбу с COVID-19

РБК08:44

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с COVID-19

Коммерсантъ06:55

Украине выделили 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:53

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

ТАСС06:08
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Политика

У премьер-министра Мишустина обнаружили коронавирус

Общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 100 тысяч — 106 498 человек.
Югополис вчера в 13:03
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
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Шоу-бизнес

Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни

Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.
ФАН 20:57
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на маски на 957%

Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
НТВ 10:07
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
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Кино

Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне

RT на русском 12:03
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Общество

Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области

НТА-Приволжье – Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области.
НТА-Приволжье вчера в 05:11
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Общество

На утро 2 мая в Иркутской области выявили 16 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба на 10:30 2 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев COVID-19. Всего 166 инфицированных коронавирусом в регионе.
Твой Иркутск 23:02
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Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края

Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
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Армия и оружие

60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона

Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ 04:20
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Здоровье

США одобрили использование «Ремдесивира» при лечении коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение препарата «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 20:58
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Происшествия

При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

Коммерсантъ 22:33
6
Политика

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
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Футбол

Блогер Мэддисон: Дзюба - это один из самых ненавидимых людей в России

Популярный российский блогер Илья Мэддисон высказался в отношении капитана сборной России по футболу и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 23:21
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее

Автоновости дня 10:15
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Общество

Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

ФАН 16:00
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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