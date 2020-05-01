Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русском06:42

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с COVID-19

Коммерсантъ06:55

Украине выделили 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:53

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с COVID-19

Газета.Ru07:18

Всемирный банк предоставит Украине $150 млн для помощи бедным

REGNUM06:41

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

ТАСС06:08

Всемирный банк выделит Киеву $150 млн для поддержки людей во время пандемии

News.ru05:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:44, Ашберн
Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
433
Здоровье

41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 02:30
70
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
5,6K
Общество

49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
14
Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
157
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
96
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
3,3K
Происшествия

В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина

Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 07:25
4
Политика

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
2
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
27
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
994
Футбол

«Ливерпуль» хочет подписать Кулибали

Недавно сообщалось, что неаполитанцы хотят получить за своего игрока 100 млн евро.
Soccer.ru вчера в 10:29
Политика

Помпео: США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына

Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что внезапное исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына является более чем странным.
Live24 06:54
1
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
3,6K
Здоровье

Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
13
Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
26
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
186
Общество

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
16
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
10
Общество

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru вчера в 17:15
285
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
753
Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
52
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
32
Здоровье

Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах

Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы 29 апреля в 15:00
88
Футбол

Орлов: «Для меня самый памятный момент, когда Зырянов обвёл Лусио»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, какой момент ему запомнился больше всего в разгромной победе "Зенита" в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА с "Баварией" в 2008 году (4:0).
Soccer.ru 05:19
Армия и оружие

НАТО засекретило данные об атаках талибов

Согласно отчету миссия НАТО, возглавляемая США, засекретила данные после сделки, заключенной с талибами в конце февраля.
Фергана 05:28
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,1K
Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 05:54
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное