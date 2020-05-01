Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

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Футбол «Ливерпуль» хочет подписать Кулибали Недавно сообщалось, что неаполитанцы хотят получить за своего игрока 100 млн евро.

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