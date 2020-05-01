Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Здоровье 41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края. 71

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 241

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 19

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 32

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 560

Здоровье Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться. 43

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 195

Здоровье В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу По данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 1 мая в области было выявлено 213 заболевших (прирост за сутки — 15 человек); 51 человек выздоровел (+ 5 за сутки), а пятеро умерли (+4 за сутки).

Общество Попова допустила ужесточение режима самоизоляции Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. 302

Наука Онлайн: иммунитет и коронавирус Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 28

Общество Коронавирусом заразился сотрудник администрации Псковской области Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться. 1

Происшествия Ростовский врач-реаниматолог заразился коронавирусом Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы №2 заразился коронавирусной инфекцией, все контактировавшие с ним определены, они находятся на самоизоляции, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе. 1