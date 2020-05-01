Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с COVID-19

Газета.Ru07:18

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с COVID-19

Коммерсантъ06:55

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

ТАСС06:08

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русском06:42

Всемирный банк предоставит Украине $150 млн для помощи бедным

REGNUM06:41

Украине выделили 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:53

Всемирный банк выделит Киеву $150 млн для поддержки людей во время пандемии

News.ru05:41
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус

Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
3,3K
Здоровье

41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 02:30
71
Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
500
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
77
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
241
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Общество

СМИ узнали о скором подчинении «Северного потока — 2» газовой директиве ЕС

Как отмечает Handelsblatt, решение немецкого регулятора станет ударом по проекту и по российской нефтегазовой компании «Газпром», так как необходимость соблюдения газовой директивы ЕС повлияет на рентабельность газопровода.
Известия 08:00
15
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
4K
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

О победе объявили рано: у китайских двигателей для истребителей 5-го поколения выявлен серьёзный недостаток

Материалы выходили под лозунгом "Мы сделали это!" Но, как выясняется, о победе в авиационном двигателестроении объявили рано.
Военное обозрение 04:51
1
Общество

Роспотребнадзор предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.
РИА Новости 07:46
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Здоровье

Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом

В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
Российская газета 07:56
43
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
195
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
99
Здоровье

В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу

По данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 1 мая в области было выявлено 213 заболевших (прирост за сутки — 15 человек); 51 человек выздоровел (+ 5 за сутки), а пятеро умерли (+4 за сутки).
РБК 07:54
Политика

В Госдуме осудили отказ Украины от российской гуманитарной помощи

Резкому осуждению подвергся факт отказа Украины от принятия гуманитарной помощи из Российской Федерации.
RuNews24.ru 06:25
3
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,9K
Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
66
Общество

Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru 00:30
31
Наука

Онлайн: иммунитет и коронавирус

Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 28 апреля в 08:33
Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
28
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
3
Общество

Коронавирусом заразился сотрудник администрации Псковской области

Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться.
Псковское агентство информации 06:54
1
Космос

РФ потратит 7,5 млрд рублей на комплекс для мониторинга ЧС из космоса

Роскосмос планирует потратить на разработку комплекса для мониторинга чрезвычайных ситуаций более 7,5 млрд рублей.
News.ru 28 апреля в 12:04
7
Происшествия

Ростовский врач-реаниматолог заразился коронавирусом

Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы №2 заразился коронавирусной инфекцией, все контактировавшие с ним определены, они находятся на самоизоляции, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе.
ТАСС 07:34
1
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
1K
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