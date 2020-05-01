Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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Всемирный банк выделит Украине $150 млн на соцпомощь и борьбу с COVID-19

РБК08:44

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русском06:42

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с COVID-19

Коммерсантъ06:55

Украине выделили 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец06:53

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с COVID-19

Газета.Ru07:18

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

ТАСС06:08

Всемирный банк выделит Киеву $150 млн для поддержки людей во время пандемии

News.ru05:41
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Екатеринбурге. В ходе операции силовики нейтрализовали трёх планировавших атаку боевиков.
RT на русском вчера в 04:47
2,3K
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
331
Политика

Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
4,7K
Политика

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
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Общество

Мама-кошка притащила больного котенка в больницу и восхитила соцсети

На фотографиях, опубликованных в Twitter, изображена кошка, которая принесла своего больного котенка к врачам.
Ридус 06:17
Общество

Здание администрации в Псковской области закрыли из-за коронавируса

В Псковской области закрыли здание администрации, потому что у одного из сотрудников подтвердили коронавирус.
FlashNord 08:11
3
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выписали из больницы и отправили домой

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, через соцсети сообщила поклонникам, что уже выписана из больницы и находится дома.
Евразия Daily вчера в 21:12
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Политика

В Госдуме осудили отказ Украины от российской гуманитарной помощи

Резкому осуждению подвергся факт отказа Украины от принятия гуманитарной помощи из Российской Федерации.
RuNews24.ru 06:25
5
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
2,6K
Футбол

Семин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локо»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что не будет комментировать заявление генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе к болельщикам команды.
РИА Новости 08:38
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
1K
Культура

Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru вчера в 07:55
9
Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
3,3K
Здоровье

В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека

На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.
Екатеринбург Онлайн 03:23
1
Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
3,9K
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
118
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
323
Происшествия

В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом

Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
1
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 29 апреля в 14:24
6
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
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Музыка

Известные нижегородские певцы и музыканты спели «День Победы»

Известные нижегородские певцы и музыканты спели "День Победы". Информацию предоставили в региональном правительстве.
Открытый Нижний 05:51
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Экономика

Безработица на Украине во втором квартале составит 12% — прогноз НБУ

Киев, 1 мая 2020, 15:43 — REGNUM Во втором квартале 2020 безработица на Украине составит 12%, сказано в прогнозе, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
REGNUM 08:43
Политика

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
4
Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
11
Общество

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 08:58
2
Игры

В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
65
Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
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