Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

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