Коронавирус
RT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила усиление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса нужно будет усилить, если россияне во время майских праздников будут нарушать режим самоизоляции.
RT на русском 09:20
Музыка
От рока до хип-хопа: искусственный интеллект OpenAI научился создавать музыку с вокалом
Исследовательская компания OpenAI представила Jukebox — искусственный интеллект, сочиняющий музыку с осмысленными текстами и вокалом.
3DNews 06:58
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек
За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
Игры
Вышел новый патч для Call of Duty: Modern Warfare
Megaobzor.com 09:05
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток 29 апреля в 06:27
Гаджеты
Intel показала прототип своего высокопроизводительного GPU
Источник изображения: Twitter, Intel Graphics Известно, что Intel делает большие ставки на семейство графических процессоров Xe, которые предложат унифицированную архитектуру почти во всех рыночных сегментах, от интегрированной в массовые процессоры графики до суперкомпьютеров.
3DNews 09:35
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Армия и оружие
На Спартаке огнем украинских вояк ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения сегодня в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Спартак в северном пригороде Донецка.
КП - Донецк 09:30
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:29
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы
Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
Сергей Лавров заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу.
Деловое.ТВ вчера в 15:40
Политика
Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
Metaratings 04:49
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Чи Сон Хо отметил, что долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын протянет после операции на сердце, но вскоре ему сообщили о смерти политика.
Lenta.ru 09:27
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:53
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
Кино
Актер озвучки The Last of Us объяснил, зачем по игре решили снять сериал
Трой Бейкер рассказал, почему авторы The Last of Us решили снять по ней сериал.
CyberSport.ru 05:50