Коронавирус
RT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество
Губернатор Томской области назвал цифровые пропуска унижением людей
Глава региона отметил, что это плохо работающая и унижающая достоинство людей мера, пишет Московский комсомолец.
МордовМедиа 06:32
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выписали из больницы и отправили домой
Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, через соцсети сообщила поклонникам, что уже выписана из больницы и находится дома.
Евразия Daily вчера в 21:12
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
Общество
Большинство россиян собираются провести майские праздники дома
Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
Pravda.Ru 05:41
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 летом новая волна COVID-19 может произойти осенью.
RT на русском 06:56
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов
В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 06:34
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 05:54
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 03:43
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение масок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о подготовке региона к поэтапному вводу режима обязательного ношения местными жителями защитных масок.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Взгляд.ру вчера в 20:20
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 29 апреля в 05:34
Происшествия
Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной
Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.
Русский Запад 05:16
Общество
Названа особенность коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал об особенности коронавируса.
РИА Новости 06:14
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
RT на русском вчера в 15:15
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Политика
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
Технологии
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58