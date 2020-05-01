Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

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Общество Большинство россиян собираются провести майские праздники дома Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.

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Происшествия Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.

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Политика Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Технологии Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 45

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 171