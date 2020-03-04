Экономика
Вести.RuВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
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Политика
Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
Общество
Власти Владивостока порекомендовали сократить рабочий день
Администрация Владивостока рекомендует руководителям городских предприятий сократить сегодня, 4 марта, рабочий день.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе
Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Авто
Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году
В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Общество
Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Общество
«Яндекс.Такси» передает данные о поездках пассажиров силовикам
Представитель агрегатора Наталья Рожкова заявила «Медиазоне», что «Яндекс.Такси» обязан предоставлять сведения по официальным запросам правоохранительных органов.
Футбол
Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Общество
Росприроднадзор намерен провести внеплановую проверку КрАЗа
По данным главы Росприроднадзора, передвижная станция службы зафиксировала превышение выбросов у КрАЗа: «на границе санитарно-защитной зоны АО «РУСАЛ» с подветренной стороны концентрация бензапирена превышена в 3,4 раза, наветренной — в 6 раз».
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Политика
В Госдуме оценили необходимость саммита лидеров «пятёрки» СБ ООН
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT согласие американского лидера Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
В США заявили, что анализ на новый коронавирус будет бесплатным, если есть страховка
В свою очередь, Верма заявила, что анализ будет бесплатным, "если есть медицинская страховка".
Общество
Около тысячи пострадавших от наводнения семей в Иркутской области не реализовали сертификаты из-за роста цен на жилье
Экономика
ЦБ предложил отложить передачу в казну доходов от продажи Сбербанка
Банк России предложил отложить до 1 декабря перечисление государству выручки от продажи акций Сбербанка, сказала первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Экономика
Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма
Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.