Экономика

Вести.RuВести.RuВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
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РБК20:41

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
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