Экономика
КоммерсантъВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
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«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении ВБ.Коммерсантъ00:16
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Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Российская газетавчера в 18:29
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 16:55
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