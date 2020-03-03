Экономика
КоммерсантъВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
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с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении ВБ.Коммерсантъ00:16
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Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 16:55
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Российская газетавчера в 18:29
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Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии
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Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку
Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
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Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
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Поправка в Конституцию о детях как о достоянии России позволит государству при необходимости забирать их из семьи.
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Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Армия и оружие
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Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
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В России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
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После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.