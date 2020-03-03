с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Общество Правительство временно запретило вывозить медизделия из России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.

Общество Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.

Экономика Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.

Экономика Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Политика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.

Политика Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.

Происшествия Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".

Общество В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Общество Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.

Политика Трамп поговорил с лидером «Талибана» Президент США Дональд Трамп сообщил о своей беседе с лидером «Талибана» (движение запрещено в РФ).