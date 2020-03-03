Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
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с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении
 ВБ.
Коммерсантъ00:16

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Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ00:16

Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

РБКвчера в 20:41

Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

ТАССвчера в 16:06

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

REGNUMвчера в 18:20

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:55

Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:24

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Российская газетавчера в 18:29
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

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Газета.Ru 01:20
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

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РИА Новости вчера в 10:54
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Экономика

Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Экономика

Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
Интерфакс 02 марта в 01:40
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
RT на русском 01:34
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Армия и оружие

Побывавшие в портах Европы корабли ВМС США поместят на карантин

Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, будут помещены на двухнедельный карантин до того, как смогут зайти в следующий порт.
Российская газета вчера в 21:13
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Происшествия

Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку

Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 01:51
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Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

Вечерняя Москва 00:23
Общество

В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
EastRussia 02 марта в 22:00
Политика

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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Lenta.ru 02:09
Армия и оружие

Новый украинский бронеавтомобиль замечен в Донбассе

На границе Донбасса в 93-й механизированной бригаде ВСУ появились на вооружение новые украинские бронированные автомобили "Новатор".
Российская газета 01:09
Политика

В РПЦ выступили против поправки в Конституцию о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию о детях как о достоянии России позволит государству при необходимости забирать их из семьи.
URA.Ru вчера в 15:38
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости вчера в 10:14
Общество

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Трамп поговорил с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей беседе с лидером «Талибана» (движение запрещено в РФ).
News.ru вчера в 15:02
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия вчера в 16:48
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Общество

АФК «Система» с партнерами вложились в создателя ПО для беспилотников

Венчурный фонд Sistema Venture Capital (основан АФК «Система») совместно с партнерами инвестировали 41 миллион долларов в компанию Five.
Компания 01:15
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru вчера в 13:28
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