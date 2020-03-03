с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Общество Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.

Игры Halo: Combat Evolved Anniversary вышла на PC Halo: Combat Evolved Anniversary вышла для PC. Игра доступна для покупки в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass.

Политика Германия передаст России данные о военнопленных СССР В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Здоровье В Волгограде сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ В Волгограде всегда болеют чаще и больше, поскольку это большой город и здесь больше скученность населения, поэтому в Волгограде болеть стали меньше всего на 17%.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.

Кино Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Общество Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Футбол Сорокин: Кубок ЕВРО-2020 может быть выставлен в Мариинском театре Одним из мест, в которых в рамках тура Кубка чемпионата Европы по футболу будет выставлен трофей, может стать Мариинский театр, в настоящее время проходят переговоры, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Технологии Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.