Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
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с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении
 ВБ.
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