Экономика
КоммерсантъВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении ВБ.Коммерсантъ00:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Российская газетавчера в 18:29
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 16:55
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество
Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Игры
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла на PC
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла для PC. Игра доступна для покупки в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Здоровье
В Волгограде сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Волгограде всегда болеют чаще и больше, поскольку это большой город и здесь больше скученность населения, поэтому в Волгограде болеть стали меньше всего на 17%.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.
Кино
Сериал «Волшебники» будет закрыт после пятого сезона
Сериал «Волшебники», снятый по мотивам одноименной серии романов в жанре городского фэнтези от Льва Гроссмана, закроют после пятого сезона.
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Общество
Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Китайское СМИ рассказало о российском военном козыре против США
Гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и козырем против США, пишет 2 марта военный новостной портал Китая «Чжунго цзюньван».
Футбол
Сорокин: Кубок ЕВРО-2020 может быть выставлен в Мариинском театре
Одним из мест, в которых в рамках тура Кубка чемпионата Европы по футболу будет выставлен трофей, может стать Мариинский театр, в настоящее время проходят переговоры, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Экономика
Из-за коронавируса петербуржцы стали активно скупать доллары и евро
Петербуржцы стали активно скупать доллары и евро. Как сообщает ТАСС, рубли на валюту меняют также жители Москвы, Новосибирска и Саратова.
Технологии
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.