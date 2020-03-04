Экономика

Вести.RuВести.RuВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
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