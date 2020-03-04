Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

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Спорт Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.

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