Экономика
Вести.RuВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
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Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Экономика
Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма
Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
Спорт
Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова
CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Здоровье
Почти 50 тысяч человек смогли вылечиться от коронавируса в Китае
В Китае выздороветь после заражения новым типом коронавируса смогли уже почти 50 тысяч человек.
Происшествия
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Кино
Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?
Звезда мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram новое фото со съемок проекта, разрабатываемого для стрим-сервиса Disney+.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Экономика
ОЭСР: рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свой ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5 процентных пункта (п. п.) до 2,4% из-за распространения коронавируса.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Политика
США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне
США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Общество
«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город.
Шоу-бизнес