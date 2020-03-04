Экономика

Вести.RuВести.RuВсемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

ТАСС16:06

Всемирный банк представил доклад об идее «универсального базового дохода»

Коммерсантъ17:28

Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Московский Комсомолец16:24

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда16:55

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Российская газета18:29

Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

РБК20:41

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

REGNUM18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Экономика

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Piter.tv 03:49
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Происшествия

СК завел дело после нападения собак на детей в Красноярском крае

РИА Новости 06:03
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Коммерсантъ 04:50
Политика

Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
РИА Новости 14:27
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, который обвиняется в получении взятки, при задержании съел бумагу с цифрами.
Piter.tv вчера в 11:40
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости вчера в 23:18
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Bookmaker-ratings.ru 14:32
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Авто

Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации.
Daily-Motor.Ru 11:53
Авто

Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Южный автомобиль 10:02
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru 15:55
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Pravda.Ru 21:14
Происшествия

Семь человек пострадали при обрушении стены жилого дома в Самаре

RT на русском 13:05
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Авто

Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:12
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем.
Мурманский вестник 01 марта в 06:41
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Спорт

DuckTales: Remastered вернулась в продажу

Релиз DuckTales: Remastered состоялся в 2013 году на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U. Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 66 баллов из 100 от прессы и 7,5 баллов из 10 от пользователей.
CyberSport.ru 22:16
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru 03:50
Происшествия

Пермские власти опровергли информацию о взрыве на заводе

РИА Новости 09:11
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели 06:08
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс 12:13
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 08:51
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное