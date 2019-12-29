Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.

Политика Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество Физические тренировки снижают риск развития рака Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Общество Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

Общество Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.

Наука Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.

Кино Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3» Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.