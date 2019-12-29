Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Политика
Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе
Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Общество
Физические тренировки снижают риск развития рака
Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Спорт
Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Политика
Часть пленных отказалась участвовать в обмене между Киевом и Донбассом
Часть пленных отказывается от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и Донбассом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Хоккей
«Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Наука
Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи
Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
Кино
Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»
Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Общество
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега
Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Футбол
МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда из-за Мино Райолы, который является агентом футболиста.