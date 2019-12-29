Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Мой Брянск11:23

Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса

Невские Новости09:22

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

Регион online00:42

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

РИА Новости00:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе

Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 11:25
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ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
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Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана

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Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
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Физические тренировки снижают риск развития рака

Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.
UfaTime.ru 27 декабря в 12:01
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Общество

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Вести.Ru 11:33
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Общество

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Известия 07:44
Спорт

Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»

ТК Звезда вчера в 09:29
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Политика

Часть пленных отказалась участвовать в обмене между Киевом и Донбассом

Часть пленных отказывается от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и Донбассом.
Радио Комсомольская правда 06:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Хоккей

«Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ

РИА Новости 11:26
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Авторадио вчера в 07:47
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 09:41
Наука

Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform 27 декабря в 10:47
Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК вчера в 04:23
Музыка

Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
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Общество

Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Российская газета 08:00
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
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Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
Общество

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Футбол

МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда из-за Мино Райолы, который является агентом футболиста.
Soccer.ru 10:53
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