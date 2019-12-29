Финансы

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Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

РИА Новости00:00

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

Регион online00:42
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