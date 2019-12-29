Финансы
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Политика
В МИД РФ появится новый департамент
Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Общество
В Москве началось прощание с Галиной Волчек
В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Армия и оружие
Япония намерена модернизировать систему ПРО
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Политика
Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
Происшествия
У жителя Брянска изъяли более 30 кг наркотиков
Футбол
Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия
Авторитетный портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета
Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Макарова отказалась общаться с ним
Две недели назад бывшая подруга актера Алексея Макарова заявила, что мужчина перестал выплачивать алименты на содержание общей дочери и пропал.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России второй раз подряд
Анна Щербакова одержала победу и стала двукратной чемпионкой России, Алена Косторная — вторая, Александра Трусова — третья.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Космос